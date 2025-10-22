ولا صديق حميم ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١ undefined undefined undefined undefined

٣

﴿وَلَا صَدِیقٍ حَمِیمࣲ ١٠١﴾ يُهِمّهُ أَمْرنَا