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٣
قال تعالى ﴿مَاۤ ءَامَنَتۡ قَبۡلَهُم مِّن قَرۡیَةٍ﴾ أَيْ أَهْلهَا ﴿أَهۡلَكۡنَـٰهَاۤۖ﴾ بِتَكْذِيبِهَا مَا أَتَاهَا مِنْ الْآيَات ﴿أَفَهُمۡ یُؤۡمِنُونَ ٦﴾ لا

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