٣

[ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ] خوای گەورە پرسیاری لێ ناكرێ لە هەر كردەوەیەك كە بیكات، لەبەر گەورەیى و تواناو دەسەڵاتى [ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣) ] بەڵكو ئەوان پرسیاریان لێ ئەكرێ لەسەر ئەو كردەوەو وتانەی كە ئەیكەن و ئەیڵێن .