٣

[ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (٢١) ] بەڵكو موشریكان لەسەر زەویدا خۆیان خوایان بۆ خۆیان بڕیار داوەو بڵاوی ئەكەنەوە، یاخود ئایا ئەوان مردوو زیندوو ئەكەنەوە؟ واتە: وا نییە بەم شێوازە نییە .