٣

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال: " أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون " أي أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض أي لا يقدرون على شيء من ذلك فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض.