٣

[ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (٢٠) ] بە شەو و بەڕۆژ بە بەردەوام عیبادەتی خوای گەورە ئەكەن و بێزار نابن لە عیبادەت كردنی خوای گەورە