٣

" ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث " أي جديد إنزاله " إلا استمعوه وهم يلعبون " كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يشب رواه البخاري بنحوه.