٣

[ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦) ] وە ئێمە ئاسمانەكان و زەوی و ئەوەی لە نێوانیاندا هەیە بەبێ هودە دروستمان نەكردووە بۆ یاری بەڵكو پڕە لە حیكمەت .