٣

[ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٤) ] دانیان پیایدا نا كاتێك كە سودى نەبوو، وتیان هاوار بۆ خۆمان بەڕاستی ئێمە كەسانێكی ستەمكار بووین وە شایەنی سزای خوای گەورە بووین .