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٣

﴿فَلَمَّاۤ أَحَسُّوا۟ بَأۡسَنَاۤ﴾ شَعَرَ أَهْل الْقَرْيَة بِالْإِهْلَاكِ ﴿إِذَا هُم مِّنۡهَا یَرۡكُضُونَ ١٢﴾ يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ