٣

[ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ] وە چەندەها دێ و ئوممەتانی ترمان لەناو بردووە كاتێك كە ستەمكار بوونەو ئیمانیان نەهێناوە [ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١١) ] وە لە دوای ئەوان كەسانێكی ترمان دروست كردووە .