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٣

﴿وَكَمۡ قَصَمۡنَا﴾ أَهْلَكْنَا ﴿مِن قَرۡیَةࣲ﴾ أَيْ أَهْلهَا ﴿كَانَتۡ ظَالِمَةࣰ﴾ كافرة ﴿وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِینَ ١١﴾