٣

[ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ] بە دڵنیایی ئەم قورئانە پیرۆزەمان بۆ دابەزاندوون كە ڕێزو پلەو پایەی ئێوەی تیادایە ئەگەر شوێنی بكەون [ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) ] ئەوە بۆ بیر ناكەنەوەو بە جوانی لێی تێناگەن و ئیمان ناهێنن .