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٣

﴿لَقَدۡ أَنزَلۡنَاۤ إِلَیۡكُمۡ﴾ يَا مَعْشَر قُرَيْش ﴿كِتَـٰبࣰا فِیهِ ذِكۡرُكُمۡۚ﴾ لِأَنَّهُ بِلُغَتِكُمْ ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٠﴾ فَتُؤْمِنُونَ به