undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿لَقَدۡ أَنزَلۡنَاۤ إِلَیۡكُمۡ﴾ يَا مَعْشَر قُرَيْش ﴿كِتَـٰبࣰا فِیهِ ذِكۡرُكُمۡۚ﴾ لِأَنَّهُ بِلُغَتِكُمْ ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٠﴾ فَتُؤْمِنُونَ به

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%