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٣
﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا یَـٰمُوسَىٰ ٤٩﴾ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْأَصْل وَلِإِدْلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَةِ

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