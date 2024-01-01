undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى } أي: جاوز الحد، في كفره وطغيانه، وظلمه وعدوانه.

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%