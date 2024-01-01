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٣

﴿ٱذۡهَبۡ أَنتَ وَأَخُوكَ﴾ إلَى النَّاس ﴿بِـَٔایَـٰتِی﴾ التِّسْع ﴿وَلَا تَنِیَا﴾ تَفْتُرَا ﴿فِی ذِكۡرِی ٤٢﴾ بِتَسْبِيحٍ وَغَيْره