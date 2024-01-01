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٣
قال ابن عباس : أي اصطفيتك لوحيي ورسالتي .وقيل : " اصطنعتك " خلقتك ; مأخوذ من الصنعة .وقيل قويتك وعلمتك لتبلغ عبادي أمري ونهي .

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