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٣

[ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (٣٦) ] خوای گه‌وره‌ فه‌رمووی: ئه‌وه‌ی كه‌ داوات كرد هه‌ر هه‌موویم پێ به‌خشیت و هارونیشم - صلی الله علیه وسلم - كرد به‌ پێغه‌مبه‌ر له‌گه‌ڵتدا.