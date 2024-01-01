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٣
[ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (٣٦) ] خوای گه‌وره‌ فه‌رمووی: ئه‌وه‌ی كه‌ داوات كرد هه‌ر هه‌موویم پێ به‌خشیت و هارونیشم - صلی الله علیه وسلم - كرد به‌ پێغه‌مبه‌ر له‌گه‌ڵتدا.

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