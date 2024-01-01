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٣
Ты знаешь о нашем положении и знаешь, насколько мы слабы и беспомощны. Мы нуждаемся в Твоей поддержке, и Тебе известно об этом лучше, чем нам самим. Ответь на наши молитвы и одари нас тем, что мы хотим.

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