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٣

﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِیۤ أَمۡرِی ٣٢﴾ أَيْ الرِّسَالَة وَالْفِعْلَانِ بِصِيغَتِي الْأَمْر وَالْمُضَارِع الْمَجْزُوم وَهُوَ جَوَاب الطَّلَب