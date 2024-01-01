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٣

وعين فقال " هارون " وانتصب على البدل من قوله " وزيرا " .ويكون منصوبا ب " اجعل " على التقديم والتأخير , والتقدير : واجعل لي هارون أخي وزيرا .وكان هارون أكبر من موسى بسنة , وقيل : بثلاث .