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٣

[ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) ] وه‌ له‌ كه‌سوكاری خۆیشم كه‌سێك بكه‌ به‌ یارمه‌تیده‌رم تا هاوكاریم بكات له‌ هه‌ندێك كاروبارمدا.