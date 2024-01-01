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٣
[ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) ] وه‌ له‌ كه‌سوكاری خۆیشم كه‌سێك بكه‌ به‌ یارمه‌تیده‌رم تا هاوكاریم بكات له‌ هه‌ندێك كاروبارمدا.

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