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٣

﴿وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةࣰ مِّن لِّسَانِی ٢٧﴾ حَدَثَتْ مِنْ احْتِرَاقه بِجَمْرَةٍ وَضَعَهَا بِفِيهِ وَهُوَ صَغِير