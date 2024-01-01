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٣

[ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) ] ئه‌ویش فڕێیدا كاتێك بینی گۆچانه‌كه‌ی بوو به‌ مارێكی گه‌وره‌ كه‌ به‌خێرایی ئه‌ڕۆی، وه‌ موساش - صلی الله علیه وسلم - كه‌ ئه‌وه‌ی بینی ترسا.