وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦

[ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ] وه‌ عیسى - صلى الله عليه وسلم - له‌ناو بێشكه‌ پێى فه‌رموون: وه‌ به‌ دڵنیایى الله په‌روه‌ردگاری من و په‌روه‌ردگاری ئێوه‌یشه‌، ئێوه‌ به‌تاك و ته‌نها عیباده‌تی خوای گه‌وره‌ بكه‌ن [ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٦) ] ئه‌مه‌ ڕێگای ڕاستی خوای گه‌وره‌یه‌.