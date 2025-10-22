والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ٣٣ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ ] سه‌لامی خوای گه‌وره‌ له‌سه‌ر منه‌و پارێزراوم [ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ] له‌و ڕۆژه‌ی كه‌ له‌ دایك بووم وه‌ له‌و ڕۆژه‌ی كه‌ ئه‌مرم وه‌ له‌و ڕۆژه‌ی كه‌ زیندوو ئه‌بمه‌وه‌ (ئه‌مه‌یش به‌ڵگه‌یه‌كى تره‌ له‌سه‌ر ئه‌وه‌ى كه‌ عیسى - صلى الله عليه وسلم - نه‌ خوایه‌ نه‌ كوڕى خوایه‌، به‌ڵكو به‌نده‌و پێغه‌مبه‌رى خوایه‌و له‌دایك بووه‌و ده‌مرێت و زیندوویش ده‌بێته‌وه‌ وه‌كو سه‌رجه‌م مرۆڤه‌كانى تر، ئه‌گه‌ر خوا بوایه‌ یان كوڕى خوا بوایه‌ نابوایه‌ بمردایه‌، به‌ڵكو ده‌بوایه‌ بۆ هه‌میشه‌یى بمایاته‌وه‌و زیندوو بوایه‌، چۆن ده‌بێت خوا بمرێت!؟).