وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿وَبَرَّۢا بِوَ ٰ⁠لِدَتِی﴾ منصوب يجعلني مقدرا ﴿وَلَمۡ یَجۡعَلۡنِی جَبَّارࣰا﴾ مُتَعَاظِمًا ﴿شَقِیࣰّا ٣٢﴾ عَاصِيًا لِرَبِّهِ