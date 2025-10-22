وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ] وه‌ من كه‌سێكی موباره‌ك و پیرۆزو پڕ خێرو مامۆستاى چاكه‌و به‌سود ئه‌بم بۆ به‌نده‌كان له‌ هه‌ر شوێنێكدا بم [ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) ] وه‌ خوای گه‌وره‌ فه‌رمانی پێ كردووم و ئامۆژگاری كردووم به‌ نوێژ كردن و به‌ زه‌كات دان تا له‌ ژیاندا بم و زیندوو بم.