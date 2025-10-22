قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

قال عيسى وهو في مهده يرضع: إني عبد الله، قضى بإعطائي الكتاب، وهو الإنجيل، وجعلني نبيًا.