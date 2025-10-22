قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿قَالَ إِنِّی عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِیَ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ أَيْ الإنجيل ﴿وَجَعَلَنِی نَبِیࣰّا ٣٠﴾