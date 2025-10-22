فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
﴿فَأَشَارَتۡ﴾ لَهُمْ ﴿إِلَیۡهِۖ﴾ أَنْ كَلِّمُوهُ ﴿قَالُوا۟ كَیۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ﴾ أي وجد ﴿فِی ٱلۡمَهۡدِ صَبِیࣰّا ٢٩﴾