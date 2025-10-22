يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨ يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿یَـٰۤأُخۡتَ هَـٰرُونَ﴾ هُوَ رَجُل صَالِح أَيْ يَا شَبِيهَته فِي الْعِفَّة ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءࣲ﴾ أَيْ زَانِيًا ﴿وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِیࣰّا ٢٨﴾ أَيْ زَانِيَة فَمِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الولد