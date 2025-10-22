فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧ فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ] دوای ئه‌وه‌ی كه‌ عیسای بوو - صلى الله عليه وسلم - وه‌ عیسای هێنایه‌وه‌ قه‌ومه‌كه‌ی سه‌رزه‌نشتیان كرد [ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) ] وتیان: ئه‌ی مه‌ریه‌م به‌ڕاستی كارێكی زۆر گه‌وره‌و خراپت كردووه‌.