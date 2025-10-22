فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧

فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧