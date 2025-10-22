وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥

وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥