وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥

﴿وَهُزِّیۤ إِلَیۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ كَانَتْ يَابِسَة وَالْبَاء زَائِدَة ﴿تَسَّـٰقَطۡ﴾ أَصْله بِتَاءَيْنِ قُلِبَتْ الثَّانِيَة سِينًا وأدغمت في السين وفي قراءة تركها ﴿عَلَیۡكِ رُطَبࣰا﴾ تَمْيِيز ﴿جَنِیࣰّا ٢٥﴾ صِفَته