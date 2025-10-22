فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤

فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤