فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤ فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤

٣

﴿فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَاۤ﴾ أَيْ جِبْرِيل وَكَانَ أَسْفَل مِنْهَا ﴿أَلَّا تَحۡزَنِی قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِیࣰّا ٢٤﴾ نَهْر مَاء كَانَ قَدْ انْقَطَعَ