فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ٢٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًۭا مَّنسِيًّۭا ٢٣

٣

﴿فَأَجَاۤءَهَا﴾ جَاءَ بِهَا ﴿ٱلۡمَخَاضُ﴾ وَجَع الْوِلَادَة ﴿إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ لِتَعْتَمِد عَلَيْهِ فَوَلَدَتْ وَالْحَمْل وَالتَّصْوِير وَالْوِلَادَة فِي سَاعَة ﴿قَالَتۡ یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿لَیۡتَنِی مِتُّ قَبۡلَ هَـٰذَا﴾ الْأَمْر ﴿وَكُنتُ نَسۡیࣰا مَّنسِیࣰّا ٢٣﴾ شَيْئًا مَتْرُوكًا لَا يُعْرَف وَلَا يُذْكَر