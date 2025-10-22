قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩