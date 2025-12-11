فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ١٧ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًۭا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًۭا سَوِيًّۭا ١٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿فَٱتَّخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابࣰا﴾ أَرْسَلَتْ سِتْرًا تَسْتَتِر بِهِ لِتُفَلِّي رَأْسهَا أَوْ ثِيَابهَا أَوْ تَغْتَسِل مِنْ حَيْضهَا ﴿فَأَرۡسَلۡنَاۤ إِلَیۡهَا رُوحَنَا﴾ جِبْرِيل ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ بَعْد لُبْسهَا ثِيَابهَا ﴿بَشَرࣰا سَوِیࣰّا ١٧﴾ تَامّ الخلق