واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦

{بەسەرهاتی خاتوو مەریەم } [ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ] ئه‌ی محمد - صلى الله عليه وسلم - له‌م سووره‌ته‌دا له‌م قورئانه‌ پیرۆزه‌دا باسی (مه‌ریه‌مى كچى عیمران) بۆ خه‌ڵكی بكه‌ كه‌ له‌ نه‌وه‌ى داود - صلى الله عليه وسلم - بووه‌ [ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦) ] كاتێك كه‌ دووركه‌وته‌وه‌و تاك بووه‌وه‌ له‌ كه‌سوكاری بۆ عیباده‌ت كردنی خوای گه‌وره‌ چووه‌ لای ڕۆژهه‌ڵاتی (بیت المقدس).