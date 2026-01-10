واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿وَٱذۡكُرۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْقُرْآن ﴿مَرۡیَمَ﴾ أَيْ خَبَرهَا ﴿إِذِ﴾ حِين ﴿ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانࣰا شَرۡقِیࣰّا ١٦﴾ أَيْ اعْتَزَلَتْ فِي مَكَان نَحْو الشَّرْق مِنْ الدار