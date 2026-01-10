وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ١٥

وَسَلَـٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّۭا ١٥