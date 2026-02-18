تسجيل الدخول
مريم
١٣
١٣:١٩
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣
وَحَنَانٗا
مِّن
لَّدُنَّا
وَزَكَوٰةٗۖ
وَكَانَ
تَقِيّٗا
١٣
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
تفسير السعدي
Аллах наделил его добротой и состраданием, которые помогали ему справляться со своими обязанностями, приводить в порядок свои дела и совершать праведные поступки. Наряду с этим Он очистил его от недостатков и грехов. Он очистил его душу и разум, благодаря чему Йахья избавился от порочных качеств и дурного нрава и украсил себя прекрасными и достохвальными нравственными качествами. И поэтому Аллах назвал его богобоязненным человеком. Это означает, что он выполнял предписания религии и избегал совершения грехов. А всякий, кто является богобоязненным верующим, непременно входит в число приближенных Аллаха. Он попадет в Рай, который уготован богобоязненным и получит вознаграждение Аллаха как при жизни на земле, так и после смерти, и это будет вознаграждение за богобоязненность.
