مريم
١٢
١٢:١٩
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
خُذِ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِقُوَّةٖۖ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ٱلۡحُكۡمَ
صَبِيّٗا
١٢
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
] دوای ئهوهی كه یهحیای پێ بهخشی خوای گهوره فهرمووی: ئهی یهحیا ئهو كتابهی كه بۆت دێت، یاخود تهورات به جددی و هێزو عهزیمهت و كۆششهوه به جوانی بیگره [
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢)
] وه ههر له منداڵیهوه حیكمهت و دانایی و تێگهیشتن و زانیارى و كۆشش و رووكردنه چاكه، یاخود پێغهمبهرایهتیمان پێ بهخشی.
