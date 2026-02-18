تسجيل الدخول
مريم
١١
١١:١٩
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ١١
فَخَرَجَ
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦ
مِنَ
ٱلۡمِحۡرَابِ
فَأَوۡحَىٰٓ
إِلَيۡهِمۡ
أَن
سَبِّحُواْ
بُكۡرَةٗ
وَعَشِيّٗا
١١
[
فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
] له نوێژگهكهی خۆی له شوێنی نوێژهكهی هاته دهرهوه بۆ ناو قهومهكهی [
فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ
] ئاماژهى بۆ كردن و قسهی لهگهڵدا نهكردن [
أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١١)
] كه (سبحان الله) بكهن له بهیانیان و ئێواراندا، یاخود نوێژی بهیانی و نوێژی عهصر ئهنجام بدهن.
