مريم
١٠
١٠:١٩
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠
قَالَ
رَبِّ
ٱجۡعَل
لِّيٓ
ءَايَةٗۖ
قَالَ
ءَايَتُكَ
أَلَّا
تُكَلِّمَ
ٱلنَّاسَ
ثَلَٰثَ
لَيَالٖ
سَوِيّٗا
١٠
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
] زهكهریا - صلى الله عليه وسلم - فهرمووی: ئهی پهروهردگار نیشانهیهكم پێ بده لهسهر ئهم موژدهیه كه منداڵمان دهبێ تا زیاتر دڵئارام بم [
قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠)
] خوای گهوره فهرمووی: نیشانهی تۆ ئهوه بێ كه سێ شهو وسێ رۆژ لهسهر یهك ناتوانیت قسه لهگهڵ كهسدا بكهیت له كاتێكدا كه تۆ ساغ و سهلیمی لاڵ نیت (سێ شهو وسێ رۆژ لهسهر یهك زمانى بهسترا تهنها زیكرى خواى پێ دهكردو نهیدهتوانى قسهى لهگهڵ خهڵكى پێ بكات تهنها به ئاماژه نهبێت).
