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٣

О Мухаммад! Обратись к многобожникам, которые поклоняются идолам или другим творениям, которые любят их так же сильно, как Аллаха, которые пытаются приблизиться к ним посредством всевозможных приношений и обрядов поклонения, и скажи: «Неужели вы лишились рассудка, и это побудило вас искать иных покровителей, помимо Аллаха? Почему вы поклоняетесь творениям, которые не заслуживают вашего поклонения и не способны принести пользу или причинить вред даже самим себе? Почему вы отказываетесь от покровительства Господа, Который обладает самыми совершенными именами и безупречными качествами, правит царством живых и мертвых, творит и управляет Вселенной, приносит пользу и причиняет вред? Воистину, поклонение одному Аллаху никогда не сравнится с идолопоклонством и многобожием. Разве может слепой сравниться со зрячим? Разве может мрак сравниться со светом?» Но если они продолжают сомневаться и ошибочно полагают, что их боги способны творить, подобно Аллаху, и вершить божественные деяния, то избавь их от подобного сомнения и чудовищного заблуждения. Предоставь им доказательство того, что Аллах является Единственным Богом. Скажи: «Аллах - Единственный Творец всего сущего». Воистину, творение не способно сотворить себе подобных и не может существовать без своего создателя. А это значит, что у всего сущего есть Бог и Создатель, Который не нуждается в сотоварищах. Он - Единственный и Всемогущий, неподражаемый и властный. Творения превосходят друг друга в силе и могуществе, но все они уступают в этом Единственному и Всемогущему Аллаху. Могущество и бесподобие взаимосвязаны и присущи Ему одному. А это значит, что неопровержимые логические доводы свидетельствуют о том, что вымышленные божества, которым поклоняются наряду с Ним, не способны творить и не принимают никакого участия в сотворении. Следовательно, поклонение им является порочным и бесполезным.